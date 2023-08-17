Wat een top apparaat! Ik wist niet dat een stoomgenerator zoveel gemak kon brengen tijdens het strijken. De reden waarom ik altijd afhaakte was de hoge prijs en de herrie uit zo'n apparaat maar met de Philips GC8651 heb je geen herrie meer en de prijs betaalt zich dubbel en dwars terug door de enorme tijd die ik met strijken bespaar. Ik strijk erg veel overhemden en het gaat nu minimaal 2 keer sneller en ik hoef niets meer te corrigeren omdat ik er per ongeluk verkeerd overheen ben gegaan. Mijn vriendin lacht me af te toe uit omdat ik er zo enthousiast over ben als kerel zijnde! haha.