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Niet meer leverbaar
Druk tot 6,2 bar
Stoomstoot van 330 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 2,5 l
U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.
U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.
Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.
Prijzen
4.3
van 5
26
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Fienemieke
17/08/2023
België
Beste tot nu toe!
Echt een super gemakkelijk toestel. Zeker de moeite waard! Beste aankoop tot nu toe.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
HennyBogers
25/07/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Prima apparaat
[Employee of philipsglobal] De stoomgenerator doet wat deze moet doen. Is redelijk licht en ligt goed in de hand. T.o.v. de vorige van Philips is dit een vooruitgang
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Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
Erikdee1984
02/04/2015
Nederland
Tot nu toe altijd staan tobben!
Wat een top apparaat! Ik wist niet dat een stoomgenerator zoveel gemak kon brengen tijdens het strijken. De reden waarom ik altijd afhaakte was de hoge prijs en de herrie uit zo'n apparaat maar met de Philips GC8651 heb je geen herrie meer en de prijs betaalt zich dubbel en dwars terug door de enorme tijd die ik met strijken bespaar. Ik strijk erg veel overhemden en het gaat nu minimaal 2 keer sneller en ik hoef niets meer te corrigeren omdat ik er per ongeluk verkeerd overheen ben gegaan. Mijn vriendin lacht me af te toe uit omdat ik er zo enthousiast over ben als kerel zijnde! haha.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator
in de categorie stoomgenerators met onbeperkte stoom onder druk