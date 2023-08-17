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  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
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  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Aqua SilenceStoomgenerator

GC8651/10

4.3
| (26) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ultrasnel en stil strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Ultrasnel en stil strijken

  • Druk tot 6,2 bar

  • Stoomstoot van 330 g

  • Draagvergrendeling

  • Vast waterreservoir van 2,5 l

Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.3

van 5

26

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
2

17/08/2023

België

België

Beste tot nu toe!

Echt een super gemakkelijk toestel. Zeker de moeite waard! Beste aankoop tot nu toe.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

25/07/2018

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima apparaat

[Employee of philipsglobal] De stoomgenerator doet wat deze moet doen. Is redelijk licht en ligt goed in de hand. T.o.v. de vorige van Philips is dit een vooruitgang

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

02/04/2015

Nederland

Nederland

Tot nu toe altijd staan tobben!

Wat een top apparaat! Ik wist niet dat een stoomgenerator zoveel gemak kon brengen tijdens het strijken. De reden waarom ik altijd afhaakte was de hoge prijs en de herrie uit zo'n apparaat maar met de Philips GC8651 heb je geen herrie meer en de prijs betaalt zich dubbel en dwars terug door de enorme tijd die ik met strijken bespaar. Ik strijk erg veel overhemden en het gaat nu minimaal 2 keer sneller en ik hoef niets meer te corrigeren omdat ik er per ongeluk verkeerd overheen ben gegaan. Mijn vriendin lacht me af te toe uit omdat ik er zo enthousiast over ben als kerel zijnde! haha.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Stoomgenerator

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. in de categorie stoomgenerators met onbeperkte stoom onder druk