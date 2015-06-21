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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
5 bar
Stoomstoot van 290 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 2,5 l
Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.
Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.
De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strjikplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.
Prijzen
4.8
van 5
26
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
wendy1708
21/06/2015
België
Geverifieerde koper
prima eigenschappen
een zaligheid om mee te strijken is heel handig en ligt goed in de hand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
KarolienLouisaMichel
11/09/2014
België
Zeer gebruiksvriendelijke stoomgenerator
De Philips Perfectcare is een zalig toestel om te gebruiken. Ik heb 3 kids dus bergen strijk en ik heb het gevoel dat het strijken met dit toestel eens zo snel ging. De grote waterreservoire is een enorm pluspunt. Je hebt slechts 3 knoppen op het toestel staan dus daar kan je al niet met prullen. Het toestel past de warmte zelf aan naargelang de stof wat in mijn geval heel handig is, ik moet geen rekening houden met wat ik eerst strijk en moet niet meer wachten tot het toestel afgekoeld is om een delicatere stof te strijken. Zeer praktisch in gebruik, als ik al een minpuntje moet zeggen is dat het door het grote reservoire een grotere omvang heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
maite
10/09/2014
België
handig strijkijzer
wat gaat strijken vlot nu, na 2min is het ijzer opgewarmd, je hoeft geen temperatuur in te stellen of te verzetten het ijzer stelt zelf de nodig temperatuur in super handig en tijdbesparend. het is zeer gemakkelijk met het slot die aan het ijzer is je kan het ijzer niet laten vallen en als de kinderen per ongeluk aan den draad trekken en het ijzer zit in het slot dan gaan ze het warme ijzer niet op hun hebben, bv als je gedaan hebt met strijken maar het heeft nog warm. ook het grote waterreservoir is zeer handig je kan superveel strijken voor je het reservoir moet bij vullen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator