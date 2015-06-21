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  • Ultrasnel strijken
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Niet meer leverbaar

PerfectCare AquaStoomgenerator

GC8641/30

4.8
| (26) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan

1 Prijs

Ultrasnel strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Ultrasnel strijken

  • 5 bar

  • Stoomstoot van 290 g

  • Draagvergrendeling

  • Vast waterreservoir van 2,5 l

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken

Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strjikplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.8

van 5

26

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2
1

21/06/2015

België

België

Geverifieerde koper

prima eigenschappen

een zaligheid om mee te strijken is heel handig en ligt goed in de hand

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

11/09/2014

België

België

Zeer gebruiksvriendelijke stoomgenerator

De Philips Perfectcare is een zalig toestel om te gebruiken. Ik heb 3 kids dus bergen strijk en ik heb het gevoel dat het strijken met dit toestel eens zo snel ging. De grote waterreservoire is een enorm pluspunt. Je hebt slechts 3 knoppen op het toestel staan dus daar kan je al niet met prullen. Het toestel past de warmte zelf aan naargelang de stof wat in mijn geval heel handig is, ik moet geen rekening houden met wat ik eerst strijk en moet niet meer wachten tot het toestel afgekoeld is om een delicatere stof te strijken. Zeer praktisch in gebruik, als ik al een minpuntje moet zeggen is dat het door het grote reservoire een grotere omvang heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

10/09/2014

België

België

handig strijkijzer

wat gaat strijken vlot nu, na 2min is het ijzer opgewarmd, je hoeft geen temperatuur in te stellen of te verzetten het ijzer stelt zelf de nodig temperatuur in super handig en tijdbesparend. het is zeer gemakkelijk met het slot die aan het ijzer is je kan het ijzer niet laten vallen en als de kinderen per ongeluk aan den draad trekken en het ijzer zit in het slot dan gaan ze het warme ijzer niet op hun hebben, bv als je gedaan hebt met strijken maar het heeft nog warm. ook het grote waterreservoir is zeer handig je kan superveel strijken voor je het reservoir moet bij vullen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua GC8641/30 Stoomgenerator

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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