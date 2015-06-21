Heb hem vandaag voor het eerst gebruikt. Het apparaat is lekker snel warm en dus snel te gebruiken. De stoomgenerator die ik had deed er veel langer over. Heel onhandig als je haast hebt. Doordat je de temperatuur niet hoeft in te stellen, hoef je er ook niet bij na te denken en je blijft ook niet aan stof hangen. Dat gebeurde in het verleden nog wel eens bij synthetische stoffen. Hij maakt wel net zo veel geluid als mijn oude apparaat, maar dat vond ik ook nooit storend. Ik ben heel benieuwd naar het ontkalken. Dat zou in ieder geval een stuk handiger moeten gaan dan bij mijn oude apparaat. Ik ben zeer tevreden en kan dit apparaat van harte aanbevelen.