Er is enkel 1 punt waar ik een tip wil over geven in geval men bereid is de handleiding ietsje bij te schaven.In de handleiding staat dat het voldoende is 1 keer per maand het reservoir te spoelen om de kalk te verweideren.De praktijk heeft me geleerd dat het aangewezen is dit om de 2 weken te doen,anders kunnen er problemen van komen.Verder heb ik niets aan te merken.