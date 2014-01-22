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Niet meer leverbaar
Fantastisch resultaat, minimale inspanning
Dit strijkijzer is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Dit Philips-strijksysteem zorgt niet alleen voor onafgebroken stoom onder hoge druk, maar biedt ook een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.
1,6 liter
Automatische snoeroprolfunctie
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt door het strijkijzer op zijn achterkant te zetten. Het strijkijzer is licht (1,2 kg) voor makkelijk en comfortabel strijken.
Prijzen
4.7
van 5
33
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Mikey2times
22/01/2014
België
strijkt vlot en is zeer handig in gebruik.
Er is enkel 1 punt waar ik een tip wil over geven in geval men bereid is de handleiding ietsje bij te schaven.In de handleiding staat dat het voldoende is 1 keer per maand het reservoir te spoelen om de kalk te verweideren.De praktijk heeft me geleerd dat het aangewezen is dit om de 2 weken te doen,anders kunnen er problemen van komen.Verder heb ik niets aan te merken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
prins
20/05/2012
België
Zeer tevreden van werking .
aanvankelijk lekt de dop voor ontkalking(opzij van het toestel)=> is oké , zat er niet goed op geschroeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
de strijker
04/09/2011
Nederland
Ik vindt het apparaat zeer goed om te gebruiken
Dit strijksysteem is fijn om te gebruiken ,het stijken gaat veel gemakkelijker en de resultaten zijn veel beter als met een gewoon srijkijzer. Ik kan het iedereen aanbevelen als zij een nieuw apparaat gaan overwegen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8500 series GC8560 Stoomgenerator met stoom onder druk