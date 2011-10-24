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Alle series

  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning
  • Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Niet meer leverbaar

8400 seriesStoomgenerator met stoom onder druk

GC8460/02

4

| (7) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

Dit strijksysteem is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Naast onafgebroken stoom onder hoge druk beschikt u over een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

Bekijk alle voordelen

Geen compromissen.

Fantastisch resultaat, minimale inspanning

  • 1,6 liter

  • Automatische snoeroprolfunctie

Druk tot 5 bar

Druk tot 5 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Continue stoom tot 110 g/min.

Continue stoom tot 110 g/min.

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.0

van 5

7

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

4
1

24/10/2011

Nederland

Nederland

Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.

Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

09/10/2011

Nederland

Nederland

Fijn apparaat om mee te werken met prima strijkresultaat

Als je veel strijkwerk hebt is dat een fijn apparaat om mee te werken. De bout ligt lekker in de hand, je kunt bij alle hoekjes komen, en je kunt er vlijm scherpe vouwen mee strijken zonder al te veel moeite. Het opruimen van dit apparaat is ook een voortuitgang zoals het rollen van de snoer en de waterslang. Het uitneembare waterreservoir is ook een pre. Nu hoef je niet meer met het hele apparaat onder de kraan en je kunt tussentijds, zonder het apparaat uit te zetten, bijvullen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips GC8460 steam generator iron

Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.

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Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

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