Als je veel strijkwerk hebt is dat een fijn apparaat om mee te werken. De bout ligt lekker in de hand, je kunt bij alle hoekjes komen, en je kunt er vlijm scherpe vouwen mee strijken zonder al te veel moeite. Het opruimen van dit apparaat is ook een voortuitgang zoals het rollen van de snoer en de waterslang. Het uitneembare waterreservoir is ook een pre. Nu hoef je niet meer met het hele apparaat onder de kraan en je kunt tussentijds, zonder het apparaat uit te zetten, bijvullen.