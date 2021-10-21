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Niet meer leverbaar
GC7831/20
Pompdruk max. 5,8 bar
Stoomstoot van max. 330 g
Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
Draagvergrendeling
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Prijzen
3.9
van 5
23
Reviews & awards
Tasosgood
21/10/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Just Perfect.
Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
George2020
17/01/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Otima compra
Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Winky
18/11/2019
Portugal
Onderdeel van promotie
Excelente Ferro com gerador de Vapor
Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer