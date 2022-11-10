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Niet meer leverbaar
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Met het Philips PerfectCare compacte strijkijzer kunt u uw kleding sneller strijken dankzij de krachtige continue stoom. Dankzij OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur niet aan te passen voor verschillende kledingstukken. Geniet van een compact en licht design dat u eenvoudiger kunt opbergen.
Pompdruk max. 5,3 bar
Stoomstoot tot 280 g
Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
Draagvergrendeling
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
Prijzen
4.4
van 5
676
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Louke
10/11/2022
België
Geverifieerde koper
Top produkt
Gemakkelijk te bedienen en leverd voortreffelijk werk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7840/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7840/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Jeanke88
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Beste Stoomgenerator dat we tot nu toe hadden
Doet wat hij hoort te doen ; van strijken een plezier maken en geen werkje waar je met tegenzin aan moet beginnen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7844/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7844/20 Strijkijzer met stoomgenerator
missfadi2125
12/07/2021
België
Perfect…
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] meer dan een stoomstrijkijzer !!!!! Ik heb het meerdere keren en op verschillende stoffen gebruikt en het is een plezier! het is licht, maar het is echt groot. de stoom werkt zeer snel en strijkt zeer goed. Ik heb altijd een hekel gehad aan strijken, maar nu ben ik er dol op omdat het snel en goed gedaan is. het strijkijzer schoonmaken is heel eenvoudig met de witte pot. en echt ik zal nooit veranderen! bedankt bedankt bedankt Philips!!!! de kwaliteit is er!!! goed gedaan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer