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Alle series

  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
  • Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Niet meer leverbaar

PerfectCare CompactStrijkijzer met stoomgenerator

GC7808/40

4.4

| (676) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Met het Philips PerfectCare compacte strijkijzer kunt u uw kleding sneller strijken dankzij de krachtige continue stoom. Dankzij OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur niet aan te passen voor verschillende kledingstukken. Geniet van een compact en licht design dat u eenvoudiger kunt opbergen.

Bekijk alle voordelen

De meest compacte stoomgenerator van Philips

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5,3 bar

  • Stoomstoot tot 280 g

  • Waterreservoircapaciteit van 1,5 l

  • Draagvergrendeling

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.4

van 5

676

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

10/11/2022

België

België

Geverifieerde koper

Top produkt

Gemakkelijk te bedienen en leverd voortreffelijk werk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7840/20 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7840/20 Strijkijzer met stoomgenerator

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Beste Stoomgenerator dat we tot nu toe hadden

Doet wat hij hoort te doen ; van strijken een plezier maken en geen werkje waar je met tegenzin aan moet beginnen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7844/20 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7844/20 Strijkijzer met stoomgenerator

12/07/2021

België

België

Perfect…

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] meer dan een stoomstrijkijzer !!!!! Ik heb het meerdere keren en op verschillende stoffen gebruikt en het is een plezier! het is licht, maar het is echt groot. de stoom werkt zeer snel en strijkt zeer goed. Ik heb altijd een hekel gehad aan strijken, maar nu ben ik er dol op omdat het snel en goed gedaan is. het strijkijzer schoonmaken is heel eenvoudig met de witte pot. en echt ik zal nooit veranderen! bedankt bedankt bedankt Philips!!!! de kwaliteit is er!!! goed gedaan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7833/80 Strijkijzer met stoomgenerator

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311

  2. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer