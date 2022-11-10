[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik mocht dit product testen en ben er zeer tevreden over. Het duurt een paar seconden vooraleer de stoomgenerator opgewarmd is maar dan gaat het strijken echt heel vlot. Wel opletten dat de stoomdraad nooit gedraaid is. De stoomgenerator is compacter dan de klassieke stoomgenerators, maar zeker niet minder krachtig. Ik heb er zelfs mijn lakens mee gestreken. De temperatuur wordt automatisch aangepast aan de stof die gestreken wordt; dus geen risico meer op bruine schroeiplekken. Het product ligt heel gemakkelijk in de hand; en weegt zeker niet te zwaar. Door zijn compacte formaat is het toestel makkelijk op te bergen. De stoomdraad kan correct opgeborgen worden rond het toestel, zodat er zeker geen plooien of draaien in komen. Ontkalken loopt ook heel vlotjes; het ijzer piept, bakje onder zetten en op de knop duwen en een minuutje later is het ijzer ontkalkt. Enige nadeel is misschien dat dit tijdens een strijkbeurt moet gebeuren, anders blijft het ijzer piepen. Je kan niet wachten met ontkalken tot na het strijken.