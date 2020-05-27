Wat een geweldig strijkapparaat! Vond ik het eerst een beetje eng, omdat je geen temperatuur in kan stellen, na 5 minuten strijken was ik om en stond ik zingend te strijken. Het apparaat is makkelijk in gebruik, meldt zich als hij op temperatuur is (wat heel snel gaat), is handzaam tijdens het strijken en doet zijn werk meer dan goed. Alles ziet er zo netjes uit. En hij past zich werkelijk aan aan de materialen. Ik streek zowel jeans als een giletje met zijde en dit ging prima. Het apparaat ziet er ook nog eens mooi uit en er zit een "vergrendeling" op waarmee je het strijkijzer als het ware vastklemt op de houder. Het snoer van het strijkijzer kan in de generator worden opgeborgen. Het enige wat ik mis is een handvat oid, ik durf hem nl niet aan het vastgeklemde strijkijzer op te tillen en ik vind het even wennen dat het strijkijzer niet kan blijven staan op de strijkplank door de positie van de snoer, maar dit mag de pret niet drukken. Strijken was nog nooit zo makkelijk en leuk!!! Ik ben zeer content met dit strijkwonder!