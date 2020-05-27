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Niet meer leverbaar
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur net aan te passen. Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.
Pompdruk max. 5,3 bar
Stoomstoot tot 250 g
Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
Draagvergrendeling
Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken als sneeuw voor de zon verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar het nodig is. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen op te frissen.
Strijk alles, van jeans tot zijde , zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig. U hoeft de was dus niet meer voor te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.
Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit schroeiplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Prijzen
4.5
van 5
94
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Leusden
27/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn boutje
Schakelt zichzelf na enige tijd niet gebruiken uit. Snel op temperatuur.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Angelika Beelen
20/08/2019
Nederland
Geverifieerde koper
perfecte aankoop
Zeer tevreden over dit produkt. Je hoeft niets in te stellen, stof wordt door dit apparaat herkend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Natasha74
11/06/2017
Nederland
Snel de strijk was weg
Ik vind het een super apparaat. Door de grote watertank kan je lang door gaan. Door de goede stoom kleding snel gestreken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact GC7805/20 Strijkijzer met stoomgenerator
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer
Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311