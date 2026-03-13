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Steam&Go 2-in-1 Handheld kledingstomer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC330/47
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Important Information Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
User Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer
Alles (3)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Moet het waterreservoir van mijn Philips-kledingstomer na gebruik worden geleegd?
Ontpiller
500-serieOntpiller
De Philips-kledingstomer laat vlekken achter op kleding
Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
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