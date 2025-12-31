2-in-1: verticaal en horizontaal stomen

Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.