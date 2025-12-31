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Alle series

  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
  • Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom

Niet meer leverbaar

Steam&Go 2-in-1Handheld kledingstomer

GC330/47

1 Prijs

Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom
Deze handheld kledingstomer is ideaal om kledingstukken nog even snel bij te werken en voor lastig te strijken kleding. De stomer is snel en eenvoudig te gebruiken en onmisbaar voor uw strijkwerk. Dit model heeft een verwarmingsplaat en 2-in-1-functie voor horizontaal stomen.
Bekijk alle voordelen

Ideaal voor delicate kleding en voor op reis

Snel kreuken verwijderen met de kracht van stoom

  • 1000 W

  • Verwarmingsplaat

  • Automatisch continue stoom

  • Borstel

2-in-1: verticaal en horizontaal stomen

2-in-1: verticaal en horizontaal stomen

Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.

Verwarmde SmartFlow-plaat voor geweldige resultaten

Verwarmde SmartFlow-plaat voor geweldige resultaten

Met de SmartFlow-technologie behaalt u de beste resultaten omdat de geoptimaliseerde stoomcirculatie de stoomplaat verwarmt. Daardoor heeft de stoomplaat altijd een optimale, veilige temperatuur voor alle stoffen terwijl natte plekken worden voorkomen. De coating zorgt ervoor dat het stoomstrijkijzer goed glijdt en voorkomt roesten.

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

Automatisch continue stoom via een elektrische pomp

De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Voorwaarden

  1. Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.