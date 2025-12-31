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Niet meer leverbaar
GC330/47
1000 W
Verwarmingsplaat
Automatisch continue stoom
Borstel
Met de 2-in-1 verticale en horizontale stoomfunctie kunt u nog betere resultaten bereiken met uw kledingstomer. Stoom uw kleding verticaal zonder strijkplank of horizontaal op elk willekeurig vlak oppervlak voor een nog beter resultaat. Dankzij het unieke ontwerp van de geïntegreerde Steam&Go 2-in-1 wordt er continue krachtige stoom gegenereerd, zelfs in horizontale stand, zodat u nu ook uw gestoffeerde meubels en beddengoed kunt stomen.
Met de SmartFlow-technologie behaalt u de beste resultaten omdat de geoptimaliseerde stoomcirculatie de stoomplaat verwarmt. Daardoor heeft de stoomplaat altijd een optimale, veilige temperatuur voor alle stoffen terwijl natte plekken worden voorkomen. De coating zorgt ervoor dat het stoomstrijkijzer goed glijdt en voorkomt roesten.
De elektrische pomp zorgt voor continue stoom voor gemakkelijk en snel verwijderen van kreuken.
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Recensies
Getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 gedurende 8 minuten stomen.