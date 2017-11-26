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Niet meer leverbaar
GC028/78
Verwijdert stofpluisjes
Oplaadbaar
Speciale beschermkap
Dankzij het superieure trimvermogen kunt u snel en effectief stofpluisjes van uw kleding verwijderen.
De langere mesjes en het grotere scheerhoofd zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied wordt verspreid.
3 maasgrootten om in één keer meer stofpluisjes te verwijderen.
Prijzen
2.8
van 5
5
Reviews & awards
obaoben
26/11/2017
België
Perfofmant
Ce rasoir m'a permis de remettre des pulls qui n'étaient plus du tout agréables à porter d'un point de vue esthétiquement. Il faut passer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Je pense que c'est un appareil essentiel pour l'entretien des pulls et gilets. Car les enlever à la main ou avec une lame de rasoir reste fastidieux et chronophage.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC028/70 Rasoir anti-bouloche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC028/70 Rasoir anti-bouloche
Roos157
02/04/2018
Nederland
goed, wel een beetje duur
Ik heb al meerdere keren een pluizen tondeuse aangeschaft van verschillende merken in de afgelopen jaren. Geen enkele was duurzaam. Ik hoop en verwacht dat ik van deze tondeuse meer plezier heb. Tot nu toe bevalt deze pluizentondeuse prima!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC028/78 Ontpiller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor GC028/78 Ontpiller
speerwerper
24/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
snel kapot
In eerste instantie werkte het apparaat fantastisch! Maar bij het tweede gebruik ging het al kapot, helaas helaas. En een gat in mijn trui.
Deze review is gemaakt voor GC028/70 Ontpiller
Deze review is gemaakt voor GC028/70 Ontpiller
In vergelijking met de Philips-ontpiller GC027