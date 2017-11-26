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  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
  • Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.

Niet meer leverbaar

Ontpiller

GC028/78

2.8
| (5) Reviews & awards

1 Prijs

Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.
Deze ontpiller verwijdert pluisjes grondig dankzij het superieure trimvermogen en de grotere kop. De ontpiller is oplaadbaar met of zonder snoer en heeft een slim veiligheidssysteem om al uw kleding snel en veilig op te fleuren.
Bekijk alle voordelen

Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.

  • Verwijdert stofpluisjes

  • Oplaadbaar

  • Speciale beschermkap

70% hoger trimvermogen* met 6 mesjes

70% hoger trimvermogen* met 6 mesjes

Dankzij het superieure trimvermogen kunt u snel en effectief stofpluisjes van uw kleding verwijderen.

30% langere mesjes*

De langere mesjes en het grotere scheerhoofd zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied wordt verspreid.

3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

3 maasgrootten om in één keer meer stofpluisjes te verwijderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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2.8

van 5

5

Reviews & awards

2

26/11/2017

België

België

Perfofmant

Ce rasoir m'a permis de remettre des pulls qui n'étaient plus du tout agréables à porter d'un point de vue esthétiquement. Il faut passer plusieurs fois afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Je pense que c'est un appareil essentiel pour l'entretien des pulls et gilets. Car les enlever à la main ou avec une lame de rasoir reste fastidieux et chronophage.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC028/70 Rasoir anti-bouloche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC028/70 Rasoir anti-bouloche

02/04/2018

Nederland

Nederland

goed, wel een beetje duur

Ik heb al meerdere keren een pluizen tondeuse aangeschaft van verschillende merken in de afgelopen jaren. Geen enkele was duurzaam. Ik hoop en verwacht dat ik van deze tondeuse meer plezier heb. Tot nu toe bevalt deze pluizentondeuse prima!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC028/78 Ontpiller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor GC028/78 Ontpiller

24/04/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

snel kapot

In eerste instantie werkte het apparaat fantastisch! Maar bij het tweede gebruik ging het al kapot, helaas helaas. En een gat in mijn trui.

Deze review is gemaakt voor GC028/70 Ontpiller

Deze review is gemaakt voor GC028/70 Ontpiller

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. In vergelijking met de Philips-ontpiller GC027