De filters van Philips zorgen ervoor dat uw apparaat effectief werkt

Philips-luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze uit de fabriek worden vrijgegeven. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onze filters zijn ontworpen om de beste prestaties van uw Philips-zuiveraar te leveren tot de laatste dag van de levensduur van het filter.