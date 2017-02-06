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Niet meer leverbaar
FY1119/30
Krachtige bescherming voor de beste prestaties
Krachtige bescherming voor de beste prestaties
Levensduur tot wel 24 maanden
Filtert 99,97% van de deeltjes van 0,003 µm
Het originele filter van Philips is tegelijk met het apparaat ontworpen en ze zijn perfect op elkaar afgestemd. Dit garandeert de ononderbroken soepele werking van het apparaat.
Philips-luchtfilters ondergaan een reeks verplichte en strikte inspectietesten voordat ze uit de fabriek worden vrijgegeven. Ze worden onderworpen aan strenge controles op levensduur en duurzaamheid, voor continu gebruik 24 uur per dag en 7 dagen per week. Onze filters zijn ontworpen om de beste prestaties van uw Philips-zuiveraar te leveren tot de laatste dag van de levensduur van het filter.
De zuiveraar vangt aerosolen op, waaronder aerosolen die luchtwegvirussen kunnen bevatten. Volgens onafhankelijke tests wordt tot 99,9% van alle virussen en aerosolen uit de lucht verwijderd. Ook getest voor het coronavirus (8).
Recensies
(1) De aanbevolen levensduur wordt berekend op basis van de gemiddelde gebruikstijd van de Philips-gebruikers en de gegevens van de WHO over het verontreinigingsniveau in de stad. De werkelijke levensduur wordt beïnvloed door gebruiksomgeving en -frequentie.
(2) Alleen van toepassing op bepaalde modellen met connectiviteit
(3) Alleen van toepassing in landen waar de Philips-winkel beschikbaar is
(4) NanoProtect HEPA-filtermateriaal biedt een lagere luchtstroomweerstand dan het materiaal van een HEPA H13-filter, waardoor een Philips-luchtreiniger met NanoProtect een hogere CADR (Clean Air Delivery Rate) kan leveren dan een zuiveraar met een gecertificeerd HEPA H13-filter van gelijkwaardige grootte
(5) De lucht die door het filter stroomt, is getest met gebruik van een NaCl-aerosol door iUTA conform DIN71460-1.
(6) Afhankelijk van het filter dat wordt gebruikt met de AC1711 of 1715 Philips-zuiveraar
(7) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Airmid Health Group Ltd., getest in een proefkamer van 28,5 m³, verontreinigd met deeltjes influenza A(H1N1) in de lucht.
(8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door een extern laboratorium, in een proefkamer die is verontreinigd met aviaire coronavirus-aerosolen (IBV), met een Philips HEPA NanoProtect-filter.