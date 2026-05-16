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SpeedPro (Max) Car Kit
Niet meer leverbaar
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FC8093/01
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Een volledige accessoireset met lange flexibele slang, zachte borstel en spleetmondstuk. Met deze handige accessoires kunt u eenvoudig uw auto schoonmaken. Deze Car Kit is compatibel met alle SpeedPro series 5000 en SpeedPro Max (Aqua) series 7000 en series 8000 modellen.
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