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SpeedPro (Max) Car Kit

Niet meer leverbaar

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SpeedPro (Max) Car Kit

FC8093/01

SpeedPro (Max) Car Kit

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Een volledige accessoireset met lange flexibele slang, zachte borstel en spleetmondstuk. Met deze handige accessoires kunt u eenvoudig uw auto schoonmaken. Deze Car Kit is compatibel met alle SpeedPro series 5000 en SpeedPro Max (Aqua) series 7000 en series 8000 modellen.

  • PDF bestand
  • 16 May 2026

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