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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8044/02
Niet meer leverbaar
User Manual Philips exhaust filter FC8044/02
Dit afwasbare HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch klein ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. Voor effectieve filtering moet het HEPA-filter elke 6 maanden worden schoongemaakt en na 2 jaar worden vervangen.