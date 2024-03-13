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uitblaasfilter

FC8044/02

uitblaasfilter

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips exhaust filter FC8044/02

  • PDF bestand, 2 MB
  • 13 March 2024

Dit afwasbare HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch klein ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. Voor effectieve filtering moet het HEPA-filter elke 6 maanden worden schoongemaakt en na 2 jaar worden vervangen.

  • PDF bestand
  • 21 January 2025

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