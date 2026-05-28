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Filtercilinder voor stofzuiger
Niet meer leverbaar
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FC8028/01
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Het afwasbare filtercilinder voor uw stofzuiger vangt microscopisch klein schadelijk ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt. Voor optimale prestaties klopt u het filtercilinder regelmatig schoon tegen de binnenkant van een vuilnisbak.
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