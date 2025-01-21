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s-bag Stofzuigerzakken
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8022/03
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s-bag® is de universele stofzak voor alle Philips- en Electrolux-stofzuigers (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) met zak. Let op het s-bag®-logo wanneer u vervangende zakken koopt. Gebruik van niet-originele zakken kan leiden tot schade aan uw stofzuiger.
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