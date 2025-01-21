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s-bag Stofzuigerzakken

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

s-bagStofzuigerzakken

FC8022/03

s-bag Stofzuigerzakken

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

s-bag® is de universele stofzak voor alle Philips- en Electrolux-stofzuigers (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) met zak. Let op het s-bag®-logo wanneer u vervangende zakken koopt. Gebruik van niet-originele zakken kan leiden tot schade aan uw stofzuiger.

  • PDF bestand
  • 21 January 2025

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