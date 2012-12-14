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  • Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld
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  • Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld
  • Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld
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  • Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld

Niet meer leverbaar

s-bagStofzuigerzakken

FC8022/03

4.7
| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld
s-bag® is de universele stofzak voor alle Philips- en Electrolux-stofzuigers (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) met zak. Let op het s-bag®-logo wanneer u vervangende zakken koopt. Gebruik van niet-originele zakken kan leiden tot schade aan uw stofzuiger.
Bekijk alle voordelen

Langdurigere prestaties, betere filtratie

Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld

  • 4 stofzuigerzakken

Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze

Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze

De originele Philips s-bag® kan worden gebruikt voor alle stofzuigers met stofzak van Philips en de Electrolux Groep (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Nooit meer eindeloos zoeken naar een stofzak, let gewoon op het s-bag®-logo.

Antiallergisch, ideaal voor mensen met astma of een allergie

Antiallergisch, ideaal voor mensen met astma of een allergie

s-bag® Anti-Allergy heeft een hoge filtering om pollen, stofdeeltjes, huisstofmijt, en mijt- en kattenallergenen van slechts 1 micron op te vangen. Dit niveau van filtering vermindert de blootstelling van uw gezin aan allergenen aanzienlijk en is ideaal voor mensen met astma of een allergie.

ECARF-kwaliteitszegel voor betrouwbare resultaten

ECARF-kwaliteitszegel voor betrouwbare resultaten

De Philips s-bag® Anti-Allergy is bekroond met het ECARF-kwaliteitszegel. Dit is het bewijs van de hoge filteringsniveaus die deze stofzuigerzak biedt. Het ECARF-kwaliteitszegel helpt mensen die last hebben van allergieën om geschikte producten en services te kiezen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
1

14/12/2012

België

België

Geverifieerde koper

Vlugge en correcte levering zijn voor mij uiterst belangrijk

Een vlugge en correcte levering is voor mij uiterst belangrijk Met het gebruik van de originele stofzuig zakken ben ik zeker van jaren lang plezier te hebbben van mijn philips stofzuiger.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

25/11/2013

Nederland

Nederland

Prima stofzuigerzakken

De zakken zijn goed stevig en de het anti allergy systeem doet merkbaar zijn werk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

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