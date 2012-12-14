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Niet meer leverbaar
4 stofzuigerzakken
De originele Philips s-bag® kan worden gebruikt voor alle stofzuigers met stofzak van Philips en de Electrolux Groep (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Nooit meer eindeloos zoeken naar een stofzak, let gewoon op het s-bag®-logo.
s-bag® Anti-Allergy heeft een hoge filtering om pollen, stofdeeltjes, huisstofmijt, en mijt- en kattenallergenen van slechts 1 micron op te vangen. Dit niveau van filtering vermindert de blootstelling van uw gezin aan allergenen aanzienlijk en is ideaal voor mensen met astma of een allergie.
De Philips s-bag® Anti-Allergy is bekroond met het ECARF-kwaliteitszegel. Dit is het bewijs van de hoge filteringsniveaus die deze stofzuigerzak biedt. Het ECARF-kwaliteitszegel helpt mensen die last hebben van allergieën om geschikte producten en services te kiezen.
4.7
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Jacqueline
14/12/2012
België
Geverifieerde koper
Vlugge en correcte levering zijn voor mij uiterst belangrijk
Een vlugge en correcte levering is voor mij uiterst belangrijk Met het gebruik van de originele stofzuig zakken ben ik zeker van jaren lang plezier te hebbben van mijn philips stofzuiger.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Romberyo
25/11/2013
Nederland
Prima stofzuigerzakken
De zakken zijn goed stevig en de het anti allergy systeem doet merkbaar zijn werk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04