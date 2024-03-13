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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC6126/01
Niet meer leverbaar
User Manual Philips Electric sweeper
Deze Electric Sweeper van Philips is ideaal voor een snelle reiniging van vloeren. De sneldraaiende rolborstels nemen eenvoudig stof en vuil op. Deze uitstekend manoeuvreerbare en superstille veger heeft een buigbare steel waarmee u ook de lastigste plekjes bereikt.