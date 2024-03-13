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Electric Sweeper

FC6126/01

Electric Sweeper

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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Electric sweeper

  • PDF bestand, 1.5 MB
  • 13 March 2024

Deze Electric Sweeper van Philips is ideaal voor een snelle reiniging van vloeren. De sneldraaiende rolborstels nemen eenvoudig stof en vuil op. Deze uitstekend manoeuvreerbare en superstille veger heeft een buigbare steel waarmee u ook de lastigste plekjes bereikt.

  • PDF bestand
  • 11 June 2024

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