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  • Nooit meer bukken
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Niet meer leverbaar

Electric Sweeper

FC6126/01

3.2
| (9) Reviews & awards
Nooit meer bukken
Deze Electric Sweeper van Philips is ideaal voor een snelle reiniging van vloeren. De sneldraaiende rolborstels nemen eenvoudig stof en vuil op. Deze uitstekend manoeuvreerbare en superstille veger heeft een buigbare steel waarmee u ook de lastigste plekjes bereikt.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig bereik van moeilijke plekken

Nooit meer bukken

  • 4,8 V

Buigbare steel

Buigbare steel

Dankzij de buigbare steel kunt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig schoonmaken. U hoeft niet meer door de knieën om onder meubels schoon te maken: deze veger buigt voor u.

Sneldraaiende borstel

Sneldraaiende borstel

De elektrische roterende borstel veegt vloeren of tapijten moeiteloos schoon en zuigt stof, kruimels, haren en vuil automatisch in de stofbak van de Electric Sweeper. Dit maakt uw werk een stuk eenvoudiger.

Milieuvriendelijke NiMh-batterij

Milieuvriendelijke NiMh-batterij

U hebt nu optimale bewegingsvrijheid en geen last meer van het snoer. Met de krachtige, oplaadbare NiMH-batterijen (nikkel-metaalhydride) kunt u tot wel 50 minuten schoonmaken op harde vloeren. Deze NiMH-batterijen zijn milieuvriendelijk. Ze bevatten geen uiterst giftige stoffen en zijn daarom beter voor het milieu. Bovendien gaan NiMH-batterijen langer mee, voor langdurige prestaties.

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Recensies

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3.2

van 5

9

Reviews & awards

2

31/08/2011

Nederland

Nederland

Wat een uitvinding

Een electrische 'swiffer' die makkelijk op moeilijke plekjes komt en er inderdaad voor zorgt dat je (bijna) niet meer hoeft te bukken tijdens dit klusje. Natuurlijk is het geen vervanging van de stofzuiger maar het maakt het makkelijk om even 'de bezem er door te halen' als er wat ongeregeldheden op de vloer liggen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

09/04/2013

Nederland

Nederland

een handige 'tussendoor stofzuiger'

een handige tussendoor 'stofzuiger' om even snel wat kruimels en los vuil op te ruimen. De opvangbak is gemakkelijk los te koppelen en te legen. Met de bijgeleverde oplader kun je de accu opladen. Zeker een aanrader. Een nadeel is wel het schoonmaken van het apparaat. Stof gaat makkelijk om de rubberen wielen zitten. De wielen moet je met wat kracht er uit halen. Hierdoor kunnen de kleine veren er ook uit schieten. Hiervoor moet je echt opletten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

09/04/2013

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

een handige 'tussendoor stofzuiger'

een handige tussendoor 'stofzuiger' om even snel wat kruimels en los vuil op te ruimen. De opvangbak is gemakkelijk los te koppelen en te legen. Met de bijgeleverde oplader kun je de accu opladen. Zeker een aanrader. Een nadeel is wel het schoonmaken van het apparaat. Stof gaat makkelijk om de rubberen wielen zitten. De wielen moet je met wat kracht er uit halen. Hierdoor kunnen de kleine veren er ook uit schieten. Hiervoor moet je echt opletten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FC6126/01 elektrische veger

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