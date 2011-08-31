een handige tussendoor 'stofzuiger' om even snel wat kruimels en los vuil op te ruimen. De opvangbak is gemakkelijk los te koppelen en te legen. Met de bijgeleverde oplader kun je de accu opladen. Zeker een aanrader. Een nadeel is wel het schoonmaken van het apparaat. Stof gaat makkelijk om de rubberen wielen zitten. De wielen moet je met wat kracht er uit halen. Hierdoor kunnen de kleine veren er ook uit schieten. Hiervoor moet je echt opletten.