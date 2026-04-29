    De simpelste manier om te genieten van koffie met verse bonen

      2300-serie Volautomatische espressomachine

      EP2333/40

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      De simpelste manier om te genieten van koffie met verse bonen

      Geniet van 4 drankjes met één druk op de knop, met de perfecte crèmelaag, aroma en temperatuur. LatteGo bereidt automatisch zijdezacht melkschuim voor je melkkoffies, is eenvoudig te installeren en kan in slechts 10 seconden* worden gereinigd.

      Maak er een bundel van en bespaar

      Dit product
      2300-serie
      2300-serie

      Volautomatische espressomachine

      De simpelste manier om te genieten van koffie met verse bonen

      LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*

      • 4 koffievariaties
      • LatteGo
      • Wit chroom
      Geniet van 4 warme drankjes met één druk op de knop

      Geniet van 4 populaire koffierecepten: van klassieke espresso, gewone zwarte koffie tot cappuccino, met de perfecte crema, aroma en temperatuur. Heet water voor thee is ook beschikbaar.

      LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem: 2 onderdelen, geen slangetje

      LatteGo is het snelst te reinigen melksysteem met slechts 2 onderdelen, geen slangetjes en kan in 10 seconden worden gereinigd onder de kraan of in de vaatwasser. Philips biedt geen automatische reiniging aan, omdat hiervoor aanvullende reiniging nodig is.

      Tot wel 5000 kopjes** zonder ontkalken dankzij AquaClean

      Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

      Eenvoudige instructies en inspiratie met de HomeID-app

      Ontdek alles wat u moet weten over uw volautomatische espressomachine en doe oneindig veel inspiratie op met de HomeID-app, zoals het zetten van koffiebarwaardige koffie.

      Makkelijk koffie selecteren en aanpassen

      Selecteer eenvoudig uw favoriete dranken dankzij het moderne aanraakdisplay met gekleurde pictogrammen. Pas uw koffie aan op uw manier met de My Coffee Choice-functie: kies uw favoriete koffiesterkte, -hoeveelheid en melkschuimniveau, helemaal naar uw smaak.

      40% stiller met SilentBrew, dezelfde heerlijke koffie

      Onze gepatenteerde SilentBrew-technologie vermindert het geluid van de machine, zodat u meer kunt genieten van de ervaring van het zetten van aromatische koffie. Onze machines maken 40% minder geluid dan eerdere modellen en zijn voorzien van een Quiet Mark-certificering, dankzij het gebruik van geluidsisolatie en stil malen. 

      Verrijkte smaak met onze slijtvaste keramische molen

      Haal de maximale smaak uit uw koffie met onze slijtvaste keramische molen. De duurzame keramische maalmolen kan in 12 stappen worden ingesteld, van fijne tot grove maling.

      Zijdezacht schuim met LatteGo voor verschillende soorten melk

      Met één druk op de knop bereidt LatteGo automatisch zijdezacht melkschuim voor je melkkoffies, dankzij de krachtige cyclonische opschuimtechnologie, zelfs met je favoriete plantaardige melkalternatieven.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Koffievariant
        Verse koffiebonen
        Betrokkenheid gebruiker
        Eén druk op de knop
        Producttype
        Volautomatische espressomachine
        Drinken
        Espresso, koffie, cappuccino, heet water
        Voorgeprogrammeerde dranken
        3
        Aantal porties
        2
        Druk
        15 bar
        Geïntegreerde maalmolen
        Ja
        Maalstanden
        12
        Capaciteit bonencontainer
        275 g
        Melkopschuiming
        Ja
        Melkoptie
        LatteGo
        Melkreservoir
        0,26 l
        Capaciteit waterreservoir
        1,8 l
        Profielen
        Nee
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Metaal
        Technologie
        LatteGo
        Interface
        Intuïtief aanraakdisplay
        Garantie
        2 jaar
        Connectiviteit
        Nee
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja

      • Technische specificaties

        Energieklasse
        Klasse A
        Vermogen
        1500 W
        Voltage
        230 V
        Frequentie
        50 Hz
        Aantal in verpakking
        1

      • Veiligheidsvoorziening

        Automatische uitschakeltimer
        Ja
        Veiligheidscertificering
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        433 mm
        Breedte van het product
        246 mm
        Hoogte van het product
        371 mm
        Gewicht van het product
        8 kg
        Lengte van de verpakking
        491,5 mm
        Breedte van de verpakking
        287,5mm
        Hoogte van de verpakking
        487 mm
        Gewicht van de verpakking
        10-12,5 kg

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        AquaClean-filter
        Meegeleverde accessoires 4
        LatteGo
        Gerelateerde accessoires 1
        • Koffieolieverwijderingstabletten
        • Maatlepel
        • Teststrip voor waterhardheid
        Gerelateerde accessoires 2
        Espressomachineontkalker
        Gerelateerde accessoires 3
        Reinigingsborsteltje
        Gerelateerde accessoires 4
        Philips-smeermiddel voor zetgroep

      • Duurzaamheid

        Gebruiksaanwijzing
        > 75% gerecycled papier
        Verpakking
        > 95% gerecycled materiaal

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Roemenië

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-bystand
        0,2 W
        Energieverbruik in uitgeschakelde modus
        n.v.t.
        Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
        n.v.t.
        Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
        30 min
        Meetstandaard
        EN 50564:2011

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Op basis van consumententests in Duitsland waarbij toonaangevende one-touch volautomatische espressomachines (koffie + melk) werden vergeleken (2023).
      • **Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

