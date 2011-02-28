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Niet meer leverbaar
DLN1774/10
Ultradunne draaghoes
Deze dunne, harde hoes biedt vederlichte robuustheid voor zeer draagbare en duurzame bescherming van uw iPad. Het harde plastic beschermt de achterkant en randen zonder het bedieningsgemak te verminderen.
voor de iPad 2
De openingen in deze hoes bieden eenvoudig toegang tot alle bedieningsknoppen en de stationsaansluiting. U kunt uw apparaat gebruiken terwijl het wordt beschermd door de hoes.
Deze harde hoes is gemaakt van stevig polycarbonaat, zodat uw apparaat goed wordt beschermd en toch zichtbaar blijft.
Deze hoes is gemaakt van duurzaam materiaal dat speciaal voor uw apparaat is gemaakt en dus perfect past. Binnen een mum van tijd hebt u uw apparaat in de hoes gedaan, waardoor het extra wordt beschermd.