Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
De perfecte pasvorm
Deze zachte, buigzame hoes is ontworpen voor een uitstekende pasvorm, stevig houvast en volledige bescherming van uw iPad. Transparant ShockStop-materiaal absorbeert schokken en beschermt uw apparaat terwijl u toch toegang houdt tot alle functies en poorten.
voor de iPad 2
Deze hoes is gemaakt van thermoplastisch polyurethaan, een hoogwaardig elastomeer dat u extra grip geeft en de hoes schokdempend maakt.
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.
Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.