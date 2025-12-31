Verwijdert verontreinigende stoffen binnen 11 minuten

Met een krachtige filtratie van 270 m3/u (CADR) (5) reinigt het apparaat binnen 14 minuten een ruimte van 48 m2 (6). Het verwijdert tot 99,9% van de in de lucht aanwezige virussen, zoals H1N1 (griep) (7) en bacteriën (8). Het vangt tot 99,99% van de allergenen van huisstofmijt, pollen, katten of schimmelsporen uit de lucht (9), wat allemaal bekende veroorzakers van allergie- of hooikoortssymptomen zijn (10)