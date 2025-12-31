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Alle series

  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
  • Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat

5000-serie2-in-1 ontvochtiger en zuiveraar

DE5305/11

Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat
Herstel optimale vochtigheidsniveaus en elimineer verontreinigende stoffen in de lucht met één apparaat. Bescherm uw huis en gezin tegen schimmel, meeldauw, bacteriën en virussen, en geniet van de voordelen van gezonde, schone lucht met één druk op de knop.
Bekijk alle voordelen

Dubbele functie. Dubbele bescherming.

Ideale luchtvochtigheid en schone lucht in één apparaat

  • Ontvochtigt de lucht tot 26,5 L/D

  • Zuivert met krachtige fitratie: 270 m3/u (CADR)

  • HEPA NanoProtect-filter

  • Past zich aan de luchtkwaliteit aan

  • Milieuvriendelijk en krachtig

Vermindert de vochtigheid, voorkomt schimmel en verwijdert muffe geurtjes

Vermindert de vochtigheid, voorkomt schimmel en verwijdert muffe geurtjes

Ontwikkeld om snel een gezond klimaat binnenshuis te herstellen. Verwijdert effectief vocht, bestrijdt schimmel, meeldauw, condensatie en muffe geurtjes. Voorkomt de groei van allergenen en beschermt uw woning tegen vochtgerelateerde schade.

Verwijdert tot 26,5 L/D (1) of 48 flessen water (2)

Verwijdert tot 26,5 L/D (1) of 48 flessen water (2)

Haalt dagelijks tot 14,2 liter vocht uit de lucht, ideaal voor ruimtes tot 137 m³ (3). Verlaagt in slechts 17 minuten de luchtvochtigheid van een ongezonde 90% naar een comfortabele 60% (4). Het ruime waterreservoir van 4 liter maakt langdurig gebruik mogelijk zonder dat dit vaak hoeft te worden geleegd.

Verwijdert verontreinigende stoffen binnen 11 minuten

Verwijdert verontreinigende stoffen binnen 11 minuten

Met een krachtige filtratie van 270 m3/u (CADR) (5) reinigt het apparaat binnen 14 minuten een ruimte van 48 m2 (6). Het verwijdert tot 99,9% van de in de lucht aanwezige virussen, zoals H1N1 (griep) (7) en bacteriën (8). Het vangt tot 99,99% van de allergenen van huisstofmijt, pollen, katten of schimmelsporen uit de lucht (9), wat allemaal bekende veroorzakers van allergie- of hooikoortssymptomen zijn (10)

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) Getest door gecertificeerde derde partij volgens GB/T19411-2003 bij 35 °C en 90% relatieve vochtigheid.

  2. (2) Berekend op basis van relatieve vochtigheid, gedeeld door een standaard drinkwaterfles van 550 ml.

  3. (3) Geschikt ontvochtigingsoppervlak berekend volgens JEM1411:1998 (categorie betonnen moderne appartementen) met een kamerhoogte van 2,5 meter

  4. (4) Berekend: 20 m3, vanaf 60% relatieve vochtigheid bij 27°, getest door extern laboratorium volgens GB/T 19411-2003. Resultaten kunnen afwijken door natuurlijke ventilatie, vochtafgifte/-absorptie en temperatuurschommelingen.

  5. (5) Getest volgens GB/T18801-2022 door een gecertificeerde derde partij

  6. (6) Berekend GB/T18801:2022, gebaseerd op lucht die door het filter stroomt in een ruimte van 48 m3, CADR 270 m3/u

  7. (7) Getest volgens GB/T18801-2022 door een gecertificeerde derde partij in een ruimte van 30 m3, met turbosnelheid in de zuiveringsmodus gedurende 1 uur.

  8. (8) Getest volgens GB21551.3-2010 door gecertificeerde derde partij met S. Albus, in een ruimte van 30 m3, met turbosnelheid in zuiveringsmodus gedurende 1 uur.

  9. (9) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest met huisstofmijt, berkenpollen en kattenallergenen volgens SOP 350.003 van het Oostenrijkse OFI-instituut

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschreven door J. Bousquet en circa 50 andere belangrijke opinieleiders, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Getest volgens DIN71460 met NaCI-aërosol 0,003um, van de lucht die door het filter gaat, door IUTA

  12. (12) Vergeleken met het natuurlijk drogen van de doek binnenshuis, test van Philips.

  13. (13) Getest met 20 synthetische T-shirts, test van Philips

  14. (14) Afhankelijk van de luchtkwaliteit en de gebruiksfrequentie

  15. (15) Berekend: aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential, GWP) van R134a (1,300) en R290 (&lt;3)