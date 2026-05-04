    Onze sterkste en stilste torenventilator
      Smart Tower Fan 7000-serie Torenventilator

      CX7550/01

      Algemene waardering / 5
      Onze sterkste en stilste torenventilator

      Geniet van krachtige maar fluisterstille koeling. De ventilator past zich automatisch aan uw behoeften aan en verbruikt minder energie. Houd de controle met de Air+ app, monitor de kamertemperatuur op het display en verbeter de sfeer met essentiële oliën.

      Onze sterkste en stilste torenventilator

      Geavanceerde intelligentie voor gepersonaliseerd comfort

      • Krachtige luchtstroom van 2.440 m³/u
      • Uiterst stille werking
      • Verbonden met Air+-app
      • Laag energieverbruik
      • DC-motor
      Onze krachtigste torenventilator

      Deze bladloze ventilator levert een sterke luchtstroom van 2.440 m³/u om uw hele ruimte snel te koelen. Hij verspreidt koele lucht verder en breder (1), met luchtsnelheden tot 8,4 m/s.

      Fluisterstille bries, met SilentWings-technologie

      Ervaar 40% stillere koeling (1), tot slechts 22 dB (2). Met een borstelloze DC-motor en luchtuitlaat geïnspireerd door vliegtuigvleugel-aerodynamica, is dit onze stilste ventilator tot nu toe - perfect voor een rustige slaap, werk of totale ontspanning.

      40% minder energieverbruik met DC-motor

      De energiebesparende DC-motor levert krachtige koeling met tot 40% minder energieverbruik (3). Met maximaal 30W verbruikt hij minder energie dan een traditionele gloeilamp – om uw energiekosten laag te houden.

      Adaptieve koeling met temperatuurfeedback

      De slimme AutoAdapt-modus past de luchtstroom aan op basis van de kamertemperatuur voor optimaal comfort. Een stijlvol LED-display biedt realtime updates, met omgevingslicht dat de binnentemperatuur weergeeft.

      Comfort op maat voor elke behoefte

      Kies uit 4 modi (Handmatig, Natuurlijke Bries, Geavanceerde Slaap, AutoAdapt) en 12 snelheidsniveaus voor persoonlijke koeling. Van een zachte bries tot krachtige luchtstroom, geniet van moeiteloos comfort de hele dag.

      Brede oscillatie voor koeling in de hele kamer

      Met 80° oscillatie verspreidt deze ventilator lucht naar elke hoek van de kamer – zodat u zich overal verfrist voelt.

      Blijf 's nachts koel met de stille slaapmodus

      De geavanceerde slaapmodus vermindert geleidelijk de ventilatorsnelheid elke 30 minuten en dimt de displayverlichting, waardoor u natuurlijk in slaap valt terwijl u 's nachts energie bespaart.

      Rustgevende aromatherapie

      Verbeter uw welzijn door uw favoriete essentiële oliën aan de bries toe te voegen voor een kalmerende ervaring.

      Slimme bediening met app en afstandsbediening

      Eenvoudige bediening vanaf elke locatie met de Air+ app of afstandsbediening. Geniet van handsfree bediening en spraakondersteuning met Alexa- en Google Home-integratie.

      Timer & planning eenvoudig gemaakt

      Gebruik de 12-uurs timer om de ventilator automatisch uit te schakelen na uw gekozen tijdsduur. Plan en personaliseer eenvoudig instellingen via de Air+ app.

      Slank en ruimtebesparend ontwerp

      Elegant, slank ontwerp dat in elke kamer past. Plaats het in een hoek of tegen een muur om ruimte te besparen terwijl uw huis koel en stijlvol blijft.

      Eenvoudige montage zonder gereedschap

      In enkele seconden opgezet zonder schroeven of gedoe. Ontworpen voor gemak, de ventilator is moeiteloos te monteren en direct klaar voor gebruik.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        Torenventilator
        Kleur
        Donkergrijs metallic
        Primair materiaal
        Plastic
        Internetverbinding
        Ja (Air+ app)
        Wi-Fi-bereik
        2,4 GHz
        Spraakbediening
        Ja (Alexa, Google Home)
        Motor
        DC-motor

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        30W
        Temperatuurweergave
        Ja
        Temperatuursensor
        Ja
        Min. geluidsniveau
        22 dB(A)
        Max. geluidsniveau
        44 dB(A)

      • Prestaties

        Luchtstroom ventilator
        2440 m3/u
        Luchtsnelheid
        8,4 m/s

      • Gebruiksgemak

        Automatische modus
        Ja
        Slaapmodus
        Ja
        Natuurlijke windmodus
        Ja
        Handmatige modus
        Ja
        Aromadiffuser
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (12 niveaus)
        Timer
        1-12u
        Planner
        Ja (in app)
        Snoerlengte
        1,8 m
        Oscillatie
        80°
        Interface
        Touchdisplay
        Afstandsbediening
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        17,2 cm
        Breedte van het product
        15,8 cm
        Hoogte van het product
        106,0 cm
        Gewicht van het product
        4,6 kg
        Lengte van de verpakking
        25,7 cm
        Breedte van de verpakking
        25,0 cm
        Hoogte van de verpakking
        111,0 cm
        Gewicht van de verpakking
        6,7 kg

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-by
        <2,0W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50/60 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        Aromapads
        Gerelateerde accessoires 1
        FY5100

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) vs. voorganger CX5535
      • (2) Getest op de laagste snelheidsinstellingen
      • (3) vs. model met AC-motor

