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CRP728
Koffiekan
De koffie uit uw koffiezetapparaat komt in deze kan terecht. De kan zorgt ervoor dat het aroma behouden blijft en de koffie niet afkoelt. Compatibel met het Philips Grind & Brew-koffiezetapparaat.
Grind & Brew
Zwart
10 koppen
Zo nu en dan heeft jouw product een servicebeurt nodig. Met de vervangingsonderdelen van Philips was het nog nooit zo gemakkelijk om jouw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.
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