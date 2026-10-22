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  • Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728
  • Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728

Koffiekan

CRP728

Koffiekan

De koffie uit uw koffiezetapparaat komt in deze kan terecht. De kan zorgt ervoor dat het aroma behouden blijft en de koffie niet afkoelt. Compatibel met het Philips Grind & Brew-koffiezetapparaat.

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Koffiekan

  • Grind & Brew

  • Zwart

  • 10 koppen

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