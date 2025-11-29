Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
CP2345/01
Voor het steriliseren van ingrediënten voor babyvoeding
Dit deksel past op de Philips Avent 2-in-1 verwarmer en sterilisator.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Compatibiliteit
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.