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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM150OR/00

4

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.

Bekijk alle voordelen

Zelfs in water of bij sneeuw

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Compact en slank ontwerp, zodat het apparaat makkelijk in uw zak past

Flitsen, automatisch scherpstellen, gezicht- en glimlachdetectie

Flitsen, automatisch scherpstellen, gezicht- en glimlachdetectie

Snelle indruk voor videohoogtepunten in een minifilm

Snelle indruk voor videohoogtepunten in een minifilm

Maak een korte samenvatting van de video's die u hebt gemaakt – gewoon met één druk op de knop. Snelle indruk haalt automatisch de hoogtepunten uit uw meest recente video's en maakt binnen uw opnamen een samenvatting. Bekijk meteen de essentie van uw video's of gebruik de samenvatting om u eraan te herinneren wat u hebt opgenomen. U hoeft alleen maar de functie voor een snelle indruk te selecteren op uw camcorder. Herinneringen terughalen was nog nooit zo eenvoudig.

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Recensies

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4.0

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder

26/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

My picture was perfect so I didn't have a problem. The flash is brilliant and it is small enough to pop in your pocket. Very easy to work. I would recommend you buy a memory card and a USB charger adapter but otherwise, it is perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR HD camcorder

19/07/2012

France

France

images époustouflantes

Que dire de cet appareil... quasi parfait dans tous les domaines ( vidéo, photo,) seul petit hic la dragonne non réglable et ajustable (méfiance dans l'eau). Donc recommandé sans hésitation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR Caméra HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM150OR Caméra HD

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