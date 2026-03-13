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Philips ondersteuning
CA6702/00
Niet meer leverbaar
Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler
De innovatieve BRITA INTENZA+-waterfiltercassette is speciaal ontwikkeld om uw waardevolle Philips Saeco-espressomachine te beschermen tegen kalkaanslag. Het water wordt gefilterd, zodat u kunt genieten van het heerlijke aroma en de zuivere smaak van uw koffie.