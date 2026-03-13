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Philips Saeco Brita Intenza-waterfilter + waterfiltercassette

Niet meer leverbaar

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Philips SaecoBrita Intenza-waterfilter + waterfiltercassette

CA6702/00

Philips Saeco Brita Intenza-waterfilter + waterfiltercassette

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF bestand, 735.1 kB
  • 13 March 2026

De innovatieve BRITA INTENZA+-waterfiltercassette is speciaal ontwikkeld om uw waardevolle Philips Saeco-espressomachine te beschermen tegen kalkaanslag. Het water wordt gefilterd, zodat u kunt genieten van het heerlijke aroma en de zuivere smaak van uw koffie.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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