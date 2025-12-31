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Niet meer leverbaar
CA6702/00
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
voor Saeco-espressomachines
Verbetert de smaak van koffie
Beschermt tegen kalkaanslag
Verwissel elke 2 maanden
Water is een cruciaal ingrediënt van elk kopje espresso - voor de optimale smaak is het daarom altijd het beste om het water professioneel te filteren. Alle Saeco-espressomachines kunnen daarom optioneel worden uitgerust met het innovatieve INTENZA+-waterfilter, dat wij samen met BRITA hebben ontwikkeld, de nummer 1 op het gebied van huishoudelijke waterfilters. Stel dit filter in op het hardheidniveau op uw locatie en de geavanceerde technologie doet de rest. Het resultaat? Ideale watercondities voor espresso met het meest intense aroma.
De waterfilterinstellingen kunnen aan de hardheid van uw water worden aangepast. Draai hiervoor aan de instelring op het Intenza+-waterfilter. Stel het filter in op A voor zacht water, op B voor middelhard water (fabrieksinstelling) of op C voor hard water. Zo profiteert u van optimale bescherming tegen kalkaanslag en geniet u van de beste smaak.
Het waterfilter garandeert een constante koffiezettemperatuur en consequente druk tijdens het koffiezetproces, waardoor de prestaties van uw espressomachine verbeteren.
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