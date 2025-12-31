Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Water is een cruciaal ingrediënt van elk kopje espresso - voor de optimale smaak is het daarom altijd het beste om het water professioneel te filteren. Alle Saeco-espressomachines kunnen daarom optioneel worden uitgerust met het innovatieve INTENZA+-waterfilter, dat wij samen met BRITA hebben ontwikkeld, de nummer 1 op het gebied van huishoudelijke waterfilters. Stel dit filter in op het hardheidniveau op uw locatie en de geavanceerde technologie doet de rest. Het resultaat? Ideale watercondities voor espresso met het meest intense aroma.