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  • Het beste water voor de beste koffie
  • Het beste water voor de beste koffie
  • Het beste water voor de beste koffie

Niet meer leverbaar

Philips SaecoBrita Intenza-waterfilter + waterfiltercassette

CA6702/00

Het beste water voor de beste koffie
De innovatieve BRITA INTENZA+-waterfiltercassette is speciaal ontwikkeld om uw waardevolle Philips Saeco-espressomachine te beschermen tegen kalkaanslag. Het water wordt gefilterd, zodat u kunt genieten van het heerlijke aroma en de zuivere smaak van uw koffie.
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Compatibele producten
Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1220/00R1

4300-serie

4300-serie
Volautomatische espressomachine - refurbished

EP4346/71R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP1224/00R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2220/19R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/40R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2221/49R1

2200-serie

2200-serie
Volautomatische espressomachines - refurbished

EP2224/40R1

Vers gefilterd water staat garant voor een intens aroma

Het beste water voor de beste koffie

  • voor Saeco-espressomachines

  • Verbetert de smaak van koffie

  • Beschermt tegen kalkaanslag

  • Verwissel elke 2 maanden

Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Water is een cruciaal ingrediënt van elk kopje espresso - voor de optimale smaak is het daarom altijd het beste om het water professioneel te filteren. Alle Saeco-espressomachines kunnen daarom optioneel worden uitgerust met het innovatieve INTENZA+-waterfilter, dat wij samen met BRITA hebben ontwikkeld, de nummer 1 op het gebied van huishoudelijke waterfilters. Stel dit filter in op het hardheidniveau op uw locatie en de geavanceerde technologie doet de rest. Het resultaat? Ideale watercondities voor espresso met het meest intense aroma.

Aanpasbare waterfilterinstellingen

Aanpasbare waterfilterinstellingen

De waterfilterinstellingen kunnen aan de hardheid van uw water worden aangepast. Draai hiervoor aan de instelring op het Intenza+-waterfilter. Stel het filter in op A voor zacht water, op B voor middelhard water (fabrieksinstelling) of op C voor hard water. Zo profiteert u van optimale bescherming tegen kalkaanslag en geniet u van de beste smaak.

Efficiënter koffiezetten

Efficiënter koffiezetten

Het waterfilter garandeert een constante koffiezettemperatuur en consequente druk tijdens het koffiezetproces, waardoor de prestaties van uw espressomachine verbeteren.

Technische specificaties

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