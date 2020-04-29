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Niet meer leverbaar
De muziek houdt nooit op
Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.
10 W, 10 uur
Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Optie voor snel opladen
Luidsprekers opladen duurt meestal lang. Everplay heeft een optie voor snel opladen waarmee de luidspreker drie keer sneller kan worden opgeladen dan een normale USB-adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge adapter (niet meegeleverd), die veel wordt gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te gebruiken om de luidspreker op te laden, is de oplaadtijd veel sneller.
De Everplay-luidspreker is bijzonder duurzaam en is stof-, schok- en waterbestendig. Stof kan de werking van de luidspreker niet beïnvloeden. Daarnaast is de luidspreker bestand tegen onderdompeling in water tot 1 meter voor maximaal 30 minuten. Dit betekent dat een sessie onder de douche, overvallen worden door de regen, of een korte val in water geen schade zal veroorzaken. Om de schokbestendigheid te bepalen is dit product getest in een ‘martelkamer’, waar het een rol- en schommelingstest heeft ondergaan met een gesimuleerde levensduur van 5 jaar. Everplay is bijzonder duurzaam gebouwd!
Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier om te zien hoeveel resterend vermogen u hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-uitknop om te zien hoeveel vermogen de batterij over heeft.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Només lo bo
29/04/2020
España
Geverifieerde koper
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Voordelen
So. Disseny.
Nadelen
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Voordelen
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nadelen
de moment res
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-07