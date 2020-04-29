Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)

De Everplay-luidspreker is bijzonder duurzaam en is stof-, schok- en waterbestendig. Stof kan de werking van de luidspreker niet beïnvloeden. Daarnaast is de luidspreker bestand tegen onderdompeling in water tot 1 meter voor maximaal 30 minuten. Dit betekent dat een sessie onder de douche, overvallen worden door de regen, of een korte val in water geen schade zal veroorzaken. Om de schokbestendigheid te bepalen is dit product getest in een ‘martelkamer’, waar het een rol- en schommelingstest heeft ondergaan met een gesimuleerde levensduur van 5 jaar. Everplay is bijzonder duurzaam gebouwd!