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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT6900A/00

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

Bekijk alle voordelen

De muziek houdt nooit op

  • 10 W, 10 uur

  • Groot Bluetooth-bereik

  • Waterbestendig, stofdicht

  • Optie voor snel opladen

Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op

Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op

Luidsprekers opladen duurt meestal lang. Everplay heeft een optie voor snel opladen waarmee de luidspreker drie keer sneller kan worden opgeladen dan een normale USB-adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge adapter (niet meegeleverd), die veel wordt gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te gebruiken om de luidspreker op te laden, is de oplaadtijd veel sneller.

Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)

Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)

De Everplay-luidspreker is bijzonder duurzaam en is stof-, schok- en waterbestendig. Stof kan de werking van de luidspreker niet beïnvloeden. Daarnaast is de luidspreker bestand tegen onderdompeling in water tot 1 meter voor maximaal 30 minuten. Dit betekent dat een sessie onder de douche, overvallen worden door de regen, of een korte val in water geen schade zal veroorzaken. Om de schokbestendigheid te bepalen is dit product getest in een ‘martelkamer’, waar het een rol- en schommelingstest heeft ondergaan met een gesimuleerde levensduur van 5 jaar. Everplay is bijzonder duurzaam gebouwd!

Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken

Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken

Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier om te zien hoeveel resterend vermogen u hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-uitknop om te zien hoeveel vermogen de batterij over heeft.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Geverifieerde koper

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Voordelen

So. Disseny.

Nadelen

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2019-03-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Voordelen

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Nadelen

de moment res

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum gebruik 2020-03-07

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