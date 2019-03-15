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Niet meer leverbaar
BT51W/00
Maak ruimte om te dansen
Neem uw muziek mee met de Bluetooth-luidspreker die in uw zak past. Deze kleine luidspreker biedt u zes uur afspeeltijd en helder geluid, zelfs bij maximaal volume. Het draadloze bereik is 10 m. Meer dan genoeg ruimte om de hele kamer door te dansen.
Bluetooth®
Wit
Met een gewicht van slechts 90 g merkt u nauwelijks dat u deze kleine luidspreker draagt. De 1,5 inch luidspreker met volledig bereik zorgt voor kraakhelder geluid, zelfs wanneer u het volume verhoogt.
Een volledig opgeladen batterij geeft u 5 uur afspeeltijd. Opladen duurt minder dan 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.
Koppelen met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. Zet de luidspreker aan en u kunt deze koppelen. Het draadloze bereik is 10 m.
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