Maak ruimte om te dansen

Neem uw muziek mee met de Bluetooth-luidspreker die in uw zak past. Deze kleine luidspreker biedt u zes uur afspeeltijd en helder geluid, zelfs bij maximaal volume. Het draadloze bereik is 10 m. Meer dan genoeg ruimte om de hele kamer door te dansen.