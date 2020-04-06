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Niet meer leverbaar
Bij het zwembad, in de badkamer, op uw feest.
Altijd en overal — deze waterbestendige Bluetooth-luidspreker biedt een krachtige bas en groots geluid in een klein formaat. Acht uur speeltijd en een audio-ingang. Bij het zwembad of in de badkamer — er is altijd reden voor een feestje.
Bluetooth
Zwart
Bij het zwembad, aan het meer, onder de douche. Deze waterdichte IPX7-geclassificeerde luidspreker drijft en kan worden ondergedompeld in een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten.
Een volledig opgeladen batterij geeft u 8 uur afspeeltijd. Opladen duurt ca. 3 uur en is eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.
Regel de muziek met knoppen op de zijkant van de luidspreker. Druk om af te spelen en druk tweemaal op de volume omhoog-/omlaag-knoppen om tracks over te slaan. Het luidsprekerrooster heeft LED-lampjes, die constant blauw branden of in willekeurige kleuren knipperen.
2.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT150W altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT150W altavoz portátil inalámbrico
Datum gebruik 2020-03-06