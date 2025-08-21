Altijd geschoten met een mesje. Nu voor het eerst met een ladyshaves. Wat een fantastisch apparaat. Het scheert gladder als dat ik gedacht had. Een hele dikke pluspunt is dat je zowel nat als droog kan scheren. Ik dacht dat droog scheren een wat ruw gevoel zou geven maar dat is helemaal niet. Het opzetstuk voor bikini lijn scheren is ook heel fijn. Moet zeggen dat ik dat nog wel het engste vond om te doen maar ook dat ging heel soepel en zonder problemen. Een fantastische toevoeging vind ik ook de shaver voor gezichtsbeharing. Het enige minpuntje vind ik is dat de haartje iets sneller aangroeien met de shaver als met een mesje. Daar staat dan wel tegenover dat je door droog te scheren sneller dit bijwerkt.