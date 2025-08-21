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Betaal later met Klarna
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Nat en droog gebruik
Voor benen, lichaam en bikinilijn
+4 accessoires
Tot 80 minuten gebruikstijd
Systeem met 3 messen voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.
Zeg maar dag tegen een rode, pijnlijke huid na het scheren - 80% van de vrouwen heeft na gebruik een gladde huid zonder irritaties.** Dermatologisch getest op gevoelige huid.
Past naadloos in uw routine - of u nu onder de douche staat of onderweg bent. Nat of droog, u kunt kiezen.
Nieuw
Nieuw
Nieuw
4.4
van 5
866
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
DSPC
21/08/2025
België
Geverifieerde koper
Handig en gebruiksvriendelijk!
Prima ladyshave! Met de kleine scheerkop zeer handig alsook de bijgeleverde hulpstukken.
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Desaro
10/12/2025
Nederland
Geverifieerde koper
mooi door eenvoud
Wij zijn tevreden met het product. Simpel geen toeters en bellen.
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik
Mel92
30/11/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Verrassend fijne scheerervaring
Ik had nog nooit elektrisch geschoren, dus ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar deze Philips Lady Shaver heeft me echt positief verrast! Het was even wennen in het begin, maar al snel merkte ik hoe prettig en eenvoudig hij in gebruik is. Geen wondjes of irritatie, wat voor mij echt een pluspunt is! Het ingebouwde lichtje is superhandig om alle haartjes te zien, en de verschillende accessoires maken het apparaat veelzijdig. Batterij gaat ook lang mee. Ik ben er heel tevreden mee!
Voordelen
Gemakkelijk in gebruik, doet wat die moet doen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry
76,2% is het ermee eens, HPT Nederland, n=42, 2025.
versus hun eigen scheerapparaat, HUT Duitsland N = 49, 2021.
met 2 jaar garantie.