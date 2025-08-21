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  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
  • Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.

Lady Shaver Series 6000Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

BRL138/00

4.4
| (866) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.
Ontdek zacht, snel en comfortabel scheren. Scheert haar af tot 0,2 mm. Omdat het leven te druk is voor ingewikkelde scheerroutines – profiteer van moeiteloos scheren op een manier die bij uw planning past en comfortabel voor uw huid is. Dermatologisch getest.
Bekijk alle voordelen

Zacht scheren. Echte verzorging. Zelfzorg is niet egoïstisch.

Zacht en glad scheren. Zelfs op een gevoelige huid.

  • Nat en droog gebruik

  • Voor benen, lichaam en bikinilijn

  • +4 accessoires

  • Tot 80 minuten gebruikstijd

Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

Verwijdert haar tot zelfs 0,2 mm voor een zacht en glad scheerresultaat.

Systeem met 3 messen voor een zacht en glad scheerresultaat - voorkomt wondjes en sneetjes. Bestaat uit dubbelzijdige trimmeruiteinden die alle haartjes eerst trimmen. Het scheerblad met diamantvormige openingen is ontworpen om het al getrimde haar in één keer weg te scheren.

Minder branderig gevoel, minder roodheid, meer huidcomfort.**

Minder branderig gevoel, minder roodheid, meer huidcomfort.**

Zeg maar dag tegen een rode, pijnlijke huid na het scheren - 80% van de vrouwen heeft na gebruik een gladde huid zonder irritaties.** Dermatologisch getest op gevoelige huid.

Nat onder de douche. Droog onderweg.

Nat onder de douche. Droog onderweg.

Past naadloos in uw routine - of u nu onder de douche staat of onderweg bent. Nat of droog, u kunt kiezen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

866

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

21/08/2025

België

België

Geverifieerde koper

Handig en gebruiksvriendelijk!

Prima ladyshave! Met de kleine scheerkop zeer handig alsook de bijgeleverde hulpstukken.

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

10/12/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooi door eenvoud

Wij zijn tevreden met het product. Simpel geen toeters en bellen.

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

30/11/2025

Nederland

Nederland

Verrassend fijne scheerervaring

Ik had nog nooit elektrisch geschoren, dus ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar deze Philips Lady Shaver heeft me echt positief verrast! Het was even wennen in het begin, maar al snel merkte ik hoe prettig en eenvoudig hij in gebruik is. Geen wondjes of irritatie, wat voor mij echt een pluspunt is! Het ingebouwde lichtje is superhandig om alle haartjes te zien, en de verschillende accessoires maken het apparaat veelzijdig. Batterij gaat ook lang mee. Ik ben er heel tevreden mee!

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik, doet wat die moet doen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

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Voorwaarden

  1. 76,2% is het ermee eens, HPT Nederland, n=42, 2025.

  2. versus hun eigen scheerapparaat, HUT Duitsland N = 49, 2021.

  3. met 2 jaar garantie.