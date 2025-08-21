ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
  • Zachte scheerbeurt voor een gladde huid

Lady Shaver Series 6000Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

BRL126/00

4.4
| (866) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Zachte scheerbeurt voor een gladde huid
Ervaar een glad scheerresultaat over uw hele lichaam. De handige en gebruiksvriendelijke Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is geschikt voor gevoelige gebieden en maakt de huid moeiteloos glad met respect voor uw gevoelige huid
Bekijk alle voordelen

Zachte scheerbeurt voor een gladde huid

  • Zwevend enkel scheerblad

  • 10 uur opladen

  • +1 accessoires

Een glad en zacht scheerresultaat

Een glad en zacht scheerresultaat

De Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden krassen voorkomen***

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

866

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

21/08/2025

België

België

Geverifieerde koper

Handig en gebruiksvriendelijk!

Prima ladyshave! Met de kleine scheerkop zeer handig alsook de bijgeleverde hulpstukken.

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL166/91 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

10/12/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

mooi door eenvoud

Wij zijn tevreden met het product. Simpel geen toeters en bellen.

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 6000 BRL146/00 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik

30/11/2025

Nederland

Nederland

Verrassend fijne scheerervaring

Ik had nog nooit elektrisch geschoren, dus ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar deze Philips Lady Shaver heeft me echt positief verrast! Het was even wennen in het begin, maar al snel merkte ik hoe prettig en eenvoudig hij in gebruik is. Geen wondjes of irritatie, wat voor mij echt een pluspunt is! Het ingebouwde lichtje is superhandig om alle haartjes te zien, en de verschillende accessoires maken het apparaat veelzijdig. Batterij gaat ook lang mee. Ik ben er heel tevreden mee!

Voordelen

Gemakkelijk in gebruik, doet wat die moet doen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Draadloos scheerapparaat, Wet & Dry

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. 74%, HUT Duitsland N=49, 2021

  2. HUT Duitsland N=49, 2021

  3. In vergelijking met hun huidige ladyshave, HUT Duitsland N=49, 2021