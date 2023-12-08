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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
BM6W/10
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
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Ondersteunt mijn Izzylink-luidspreker het streamen van audio met video?
Wat zijn de voordelen van streamen via Izzylink?
Waarvoor dient de USB-poort aan de achterkant van de BM5-luidspreker?
Wordt muziek alleen verzonden vanaf de hoofdluidspreker?
Wat zijn de voordelen van een Izzylink-privénetwerk?
Wat zijn de hoofd- en groepsluidspreker in een Izzylink-luidsprekergroep?
Wat is het bereik van het Izzylink-netwerk?
Hoeveel luidsprekers kunnen worden toegevoegd in een groep?
Kan ik meer dan 1 groep Izzylink-apparaten in huis toevoegen?
Geluid van mijn Izzylink-luidspreker hapert door Wi-Fi interferentie.
Hoe maak ik een groep met mijn Izzylink-luidsprekers?
Een Philips BM5-luidspreker uit de groep verwijderen.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product