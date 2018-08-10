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Niet meer leverbaar

izzydraadloze, draagbare multiroom-luidspreker

BM6W/10

2.5

| (2) Reviews & awards

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Bekijk alle voordelen

Met één tik muziek in elke ruimte

  • Bluetooth®

  • Spatwaterbestendig

  • Oplaadbare batterij

  • izzylink™ voor multiroom

Maximaal RMS-uitgangsvermogen van 2 x7,5 W

De hoofdluidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

De hoofdluidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan tegelijkertijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth

Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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2.5

van 5

2

Reviews & awards

5
3
2

10/08/2018

Nederland

Nederland

Geluid is perfect

Een hoogwaardige kwaliteit, gebruiksvriendelijk, compact formaat en een mooi geluid.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor izzy BM6W draadloze, draagbare multiroom-luidspreker

22/02/2018

France

France

Aucune tenue de charge

Bonjour, J'ai acheté ce produit en conjonction avec le BM50 pour pouvoir diffuser de la musique dans les pièces où je me trouvais Après un an d'utilisation, je suis très déçu par les deux produits: - j'ai dû ramener le BM50 deux fois car il n'arrivait plus à éjecter le CD - après une heure de charge, le BM6 tient à peine 20min en autonomie, je l'ai ramené du SAV et euro-repair-center me dit que c'est normal? j'ai chronométré aujourd'hui, exactement 60min de charge, pour 20min d'autonomie. je ne trouve pas cela normal, en tout cas ce n'était pas le cas à l'achat

Deze review is gemaakt voor izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil

Deze review is gemaakt voor izzy BM6W Enceinte portable Multiroom sans fil

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