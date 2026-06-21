Nu een paar weken in gebruik en heel erg fijn product. Je moet soms wel wat vaker over dezelfde plek gaan, maar het wordt wel echt glad. Goed te gebruiken voor je intieme delen. Ik kan probleemloos over mijn geslachtsdeel scheren zonder wondjes te veroorzaken. Ook oksels is geen probleem. Ik heb geen rughaar, dus dat kan ik niet testen, maar de houder heb ik er wel even opgekrikt om te zien hoe deze in de hand ligt en of ik makkelijk plekken op mijn rug kan bereiken. Dat lukt wel, maar denk wel dat het nog steeds een gehannes is omdat je er geen goed zicht op hebt als je niet beschikt over twee spiegels. Het is een dure aankoop, maar tot nu toe nog geen spijt van gehad. Het tasje had net iets groter gemogen. Het aanzetstuk voor je rug past er net niet goed in en is een klein beetje proppen. Ook mis ik een stopcontact plug. Ontzettend jammer dat dit tegenwoordig wegbezuinigd wordt onder het motto van milieuvriendelijk. Verder vind ik het wel gewoon 5 sterren waard, want het gaat mij immers om de prestaties van het product.