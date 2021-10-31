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  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
  • Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid

Body Groomer 5000 SeriesMet Triple Protect-scheersysteem

BG5480/15

4.2
| (632) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid
Scheer uw hele lichaam glad en zacht, zelfs de intieme gedeelten, zonder in te leveren op huidcomfort. De 3 lengtestanden bieden veelzijdigheid en de achterbevestiging helpt bij moeilijk bereikbare plaatsen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor nette en huidvriendelijke resultaten over het hele lichaam

Ontharing voor het hele lichaam, zacht voor de huid

  • Triple Protect-scheersysteem

  • Gladde resultaten

  • Inklapbare achterbevestiging

  • Tweerichtingstrimkammen

  • 100% douchebestendig

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Gepatenteerde scheertechnologie die zacht is voor de huid

Het Triple Protect-scheersysteem heeft pareluiteinden voor een comfortabeler gevoel op de huid en diamantvormige gaatjes voor optimaal huidcontact. De kap zorgt bovendien voor minimale huidirritatie.

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Zacht en glad scheren tot een lengte van 0,2 mm

Onze scheertechnologie scheert tot op 0,2 mm, voor een glad en nauwkeurig resultaat. Het scheerblad met diamantvormige gaatjes zorgt moeiteloos voor een glad, gelijkmatig resultaat en een zachte en verfriste huid.

Voor gemakkelijker bereik van moeilijk bereikbare plaatsen

Voor gemakkelijker bereik van moeilijk bereikbare plaatsen

Onze nieuw ontworpen inklapbare achterbevestiging biedt een ergonomischere ervaring en zorgt ervoor dat u elke plek op uw lichaam aanzienlijk gemakkelijker bereikt. Het apparaat heeft verschillende instellingen voor een comfortabele scheerbeurt van alle kanten.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

632

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

31/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig, de beste bodygroomer.

Geweldig, de beste bodygroomer, echt waar. Top kwaliteit, en doet exact wat het moet doen. Echt een aanrader.

Voordelen

Er zijn alleen maar pluspunten, echt top.

Nadelen

Er zijn geen minpunten.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

13/10/2021

België

België

Geverifieerde koper

Beste koop

Na mij grondig geïnformeerd te hebben op Google bestelde ik deze body-groomer....Het toestel voldoet volledig aan mijn wensen: uitstekende resultaten, géén verwondingen, sterke batterij....Aan te raden !!!

Voordelen

Scheerresultaat, géén verwondingen, sterke batterij

Nadelen

Géén

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Een ‘must have’ toestel!

De Bodygroom serie 5000 is het ideaal toestel om een perfecte look en resultaat te bekomen! Echt aan te bevelen.

Voordelen

Accuraat, eenvoudig in gebruik en topresultaten.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Douchebestendige lies- en lichaamstrimmer

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt

  2. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop