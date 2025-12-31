Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
BAR500/00
Versgemalen bonen voor het beste koffiearoma.
De drukpomp van 16 bar voor optimale smaakextractie.
Baristina maalt, stampt en zet automatisch.
Espresso. Lungo. IJskoffie. Extra intens.
Makkelijk schoonmaken, geen onhandige verborgen compartimenten.
Versgemalen bonen geven u het beste koffiearoma.
De drukpomp van 16 bar laat de volle smaak van uw bonen vrijkomen.
Trek aan de hendel en laat Baristina de rest doen.
Recensies
Energielabel A+ volgens Zwitserse energie-efficiëntienormen