Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AJL308/12
Niet meer leverbaar
Sommige foto's worden niet op de Philips-klok weergegeven.
Mijn Philips-radio reageert niet als ik knoppen indruk.
Philips-klok is traag tijdens de weergave van foto's.
Mijn Philips-klokradio wordt automatisch uitgeschakeld.
Ruis door het geluid van de radio op de Philips-klokradio.
De instellingen gaan verloren als het apparaat wordt uitgeschakeld.
Philips-klokradio maakt een hoog geluid.
Er worden tracks overgeslagen op de Philips-klokradio.
Alarm van de klok gaat niet af op de ingestelde tijd.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product