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Niet meer leverbaar
AJL308/12
Word wakker met een foto van uw geliefden
Waarom geeft u uw dagelijkse routine niet meer betekenis met een dierbare foto of uw favoriete nummer naast uw bed? De Philips-klokradio met 7 inch kleurenscherm en handige USB/SD-kaartsleuf zorgt voor een frisse start van de nieuwe dag.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u zonder problemen toegang hebt tot nog meer digitale muziek en foto's via de USB-poort en SD/MMC-kaartsleuven.
Geniet van uw foto's terwijl u naar uw favoriete muziek of FM-radiozender luistert. U hoeft alleen maar in het menu "Photo with music" (Foto met muziek) te selecteren en u kunt van beide tegelijk genieten. De Philips-klokradio wordt geleverd met USB- en SD-geheugenkaartsleuven, zodat u uw favoriete MP3- en WMA-muziek kunt afspelen via de klokradio en uw favoriete digitale foto's kunt bekijken op het LCD-scherm.
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2.3
van 5
7
Reviews & awards
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio