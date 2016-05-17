Geachte klant, Jammer om te horen dat u deze klokradio niet zou aanraden. U geeft aan dat het scherm te helder is en dat er geen andere instellingen mogelijk zijn. Deze functie is echter wel aan te passen. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/oleeview.pl?view=aa12_view_iframe.html&scy=nl&slg=NLD&refnr=0064545&dct=QAC&ctn=AJL308/12&session=20130702112434_88.221.94.14 Verder schrijft u dat het scherm defect is. Omdat u aangeeft dat het product nog binnen de garantieperiode van twee jaar valt, raden we u aan om contact op te nemen met onze klantendienst. Dit kan via het telefoonnummer 0900 202 11 77 (€ 0,10/min*) van maandag t/m vrijdag (08.00 - 20.00) en op zaterdag (09.00 - 18.00). Met vriendelijke groet, Philips Webcare