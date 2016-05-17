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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJL308/12

2.3

| (7) Reviews & awards

Word wakker met een foto van uw geliefden

Waarom geeft u uw dagelijkse routine niet meer betekenis met een dierbare foto of uw favoriete nummer naast uw bed? De Philips-klokradio met 7 inch kleurenscherm en handige USB/SD-kaartsleuf zorgt voor een frisse start van de nieuwe dag.

Bekijk alle voordelen

Word wakker met een foto van uw geliefden

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-tuning van voorkeurzenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

USB- en SD-kaartsleuven voor weergave van foto's en muziek

USB- en SD-kaartsleuven voor weergave van foto's en muziek

Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u zonder problemen toegang hebt tot nog meer digitale muziek en foto's via de USB-poort en SD/MMC-kaartsleuven.

Geniet van muziek of radiozenders tijdens het bekijken van uw foto's

Geniet van muziek of radiozenders tijdens het bekijken van uw foto's

Geniet van uw foto's terwijl u naar uw favoriete muziek of FM-radiozender luistert. U hoeft alleen maar in het menu "Photo with music" (Foto met muziek) te selecteren en u kunt van beide tegelijk genieten. De Philips-klokradio wordt geleverd met USB- en SD-geheugenkaartsleuven, zodat u uw favoriete MP3- en WMA-muziek kunt afspelen via de klokradio en uw favoriete digitale foto's kunt bekijken op het LCD-scherm.

Technische specificaties

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Recensies

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2.3

van 5

7

Reviews & awards

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJL308 Klokradio

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