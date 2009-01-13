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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AJL305/12
Niet meer leverbaar
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Gebruikershandleiding
Waarom stopt de spraakopname op de Philips-klokradio?
Spraakbericht opnemen op mijn Philips-klokradio.
Hoe activeer ik automatisch instellen van de helderheid op de klokradio?
Geheugenstatus van mijn Philips-klokradio controleren.
Sleeptimer instellen op mijn Philips-klokradio.
Wekker op mijn Philips-klokradio instellen.
Klok instellen op mijn Philips-klokradio.
Hoe kan ik de kloktijd op de Philips AJL305 weergeven?
Wisselen tussen de 12- en 24-uursnotatie op mijn radio.
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