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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJL305/12

2.6

| (5) Reviews & awards

Stijlvolle klokradio met spraakberichten

Een handig hulpmiddel waarmee u memo's voor uw gezinsleden kunt inspreken en achterlaten in hun eigen postvak. De op een tafelstandaard of aan de wand te bevestigen Philips-klokradio is uitgerust met een klok, een radio en een functie voor diapresentaties.

Bekijk alle voordelen

plus kleurenscherm

Stijlvolle klokradio met spraakberichten

Speciale postvakken voor spraakberichten voor maximaal 5 gezinsleden

Digitale spraakmemo's tot 2 minuten maken

Vijf 3,8 cm (1,5") kleurenweergaven voor miniatuurafbeeldingen van foto's

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

5

Reviews & awards

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Deze review is gemaakt voor AJL305 Clock Radio

Deze review is gemaakt voor AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Deze review is gemaakt voor AJL305 Radio-réveil

Deze review is gemaakt voor AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Deze review is gemaakt voor AJL305 Klokradio

Deze review is gemaakt voor AJL305 Klokradio

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