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Klokradio
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AJH5100/12
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Hoe vaak wordt het alarm op de Philips-klok herhaald?
Mijn klokradio is op een stopcontact aangesloten. Waarom heb ik ook een batterij nodig?
Hoe kan ik mijn Philips-apparaat schoonmaken?