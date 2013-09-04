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Niet meer leverbaar

Klokradio

AJH5100/12

3.4

| (11) Reviews & awards

Ontwaak en val in slaap met geluiden uit de natuur

Vul uw slaapkamer met rustgevende natuurgeluiden of muziek. Gebruik een van de 20 geluiden in de lijst als alarm of voor de sleeptimer die ervoor zorgt dat het geluid zachtjes wegebt. De Philips-wekkerradio beschikt daarnaast over meerkleurige stemmingsverlichting.

Bekijk alle voordelen

Geniet bovendien van meerkleurige stemmingsverlichting

Ontwaak en val in slaap met geluiden uit de natuur

  • Rustgevend

  • Alarm, natuurlijk geluid

  • Aansluiten en instellen

20 geluiden uit de natuur en muziek om ontspannen in slaap te vallen en te ontwaken

20 geluiden uit de natuur en muziek om ontspannen in slaap te vallen en te ontwaken

Stap in bed en slaap als Doornroosje. 20 ingebouwde geluiden helpen u beter in slaap te vallen en te ontwaken. 15 ervan zijn bedoeld om een sfeer van rust in uw slaapkamer te creëren en u in een diepe en kalme slaap te brengen. Dommel weg bij natuurgeluiden zoals regen en bosgeluiden, kalmerende omgevingsgeluiden zoals hartslagen en windklokkenspellen, of muziek die u in slaapsferen brengt. Ontwaak 's morgens verfrist met een van de vijf geluiden, waaronder klokgelui en zingende vogels. Naast de brede selectie aan geluiden kunt u er ook voor kiezen om gewekt te worden door een standaardzoemer of de radio.

Rustgevende sleeptimer met geleidelijk wegebbende muziek

Rustgevende sleeptimer met geleidelijk wegebbende muziek

Met deze rustgevende sleeptimer kunt u instellen na hoeveel tijd de muziek helemaal is verdwenen, net zo lang als u normaal nodig hebt om in slaap te vallen. U bespaart energie en het helpt u om heerlijk weg te dromen, zonder dat u het volume hoeft aan te passen of wakker schrikt als de muziek plotseling stopt terwijl u net in slaap dommelt.

Meerkleurige stemmingsverlichting in de stijl van uw keuze

Meerkleurige stemmingsverlichting in de stijl van uw keuze

Kleur en licht kunnen uw stemming beïnvloeden. De ene combinatie maakt dat u zich energiek voelt, de andere heeft juist een kalmerend effect. Gekleurd licht is ook erg aantrekkelijk, en kan iets speciaals aan een kamer toevoegen. Deze klokradio wordt geleverd met meerkleurige stemmingsverlichting en kan meer dan 32.000 kleuren weergeven. U kunt kiezen uit een groot aantal kleurtinten, en de kleur selecteren die uw stemming of inrichting weergeeft.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

11

Reviews & awards

2

04/09/2013

Italia

Italia

sveglia eccellente

Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJH5100 Radiosveglia

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Deze review is gemaakt voor AJH5100 Radiosveglia

19/11/2012

Nederland

Nederland

Leuke en goed werkende wekker.

Leuke design wekker. Prettige verschillende kleuren te gebruiken. Jammer, dat er geen instelling is, dat je wakker kan worden met gebruik van ingesteld licht en geluid. Deze alleen te gebruiken is, om in via ontspannend licht in te slapen o.i.d. Verder prima product met fijne verlichting van de tijd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio

16/06/2013

België

België

Excellent achat

Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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