Geachte klant, Jammer om te horen dat u niet tevreden bent over uw Philips klokradio. U geeft aan dat de klok overdag moeilijk af te lezen is en dat de kleurverlichting niet goed zichtbaar is. We raden u in dat geval aan om de helderheid van het scherm in te stellen. Verder schrijft u dat het geluid zacht is. Omdat dit toestel specifiek ontworpen is voor de slaapkamer, is de geluidssterkte beperkt. Wanneer u het toestel op uw nachtkastje plaatst, dan kunt u met de sleeptimer rustig in slaap vallen. Ik hoop dat ik op deze manier een antwoord heb kunnen geven op uw vragen. Met vriendelijke groet, Philips Webcare