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Niet meer leverbaar
AJH5100/12
Ontwaak en val in slaap met geluiden uit de natuur
Vul uw slaapkamer met rustgevende natuurgeluiden of muziek. Gebruik een van de 20 geluiden in de lijst als alarm of voor de sleeptimer die ervoor zorgt dat het geluid zachtjes wegebt. De Philips-wekkerradio beschikt daarnaast over meerkleurige stemmingsverlichting.
Rustgevend
Alarm, natuurlijk geluid
Aansluiten en instellen
Stap in bed en slaap als Doornroosje. 20 ingebouwde geluiden helpen u beter in slaap te vallen en te ontwaken. 15 ervan zijn bedoeld om een sfeer van rust in uw slaapkamer te creëren en u in een diepe en kalme slaap te brengen. Dommel weg bij natuurgeluiden zoals regen en bosgeluiden, kalmerende omgevingsgeluiden zoals hartslagen en windklokkenspellen, of muziek die u in slaapsferen brengt. Ontwaak 's morgens verfrist met een van de vijf geluiden, waaronder klokgelui en zingende vogels. Naast de brede selectie aan geluiden kunt u er ook voor kiezen om gewekt te worden door een standaardzoemer of de radio.
Met deze rustgevende sleeptimer kunt u instellen na hoeveel tijd de muziek helemaal is verdwenen, net zo lang als u normaal nodig hebt om in slaap te vallen. U bespaart energie en het helpt u om heerlijk weg te dromen, zonder dat u het volume hoeft aan te passen of wakker schrikt als de muziek plotseling stopt terwijl u net in slaap dommelt.
Kleur en licht kunnen uw stemming beïnvloeden. De ene combinatie maakt dat u zich energiek voelt, de andere heeft juist een kalmerend effect. Gekleurd licht is ook erg aantrekkelijk, en kan iets speciaals aan een kamer toevoegen. Deze klokradio wordt geleverd met meerkleurige stemmingsverlichting en kan meer dan 32.000 kleuren weergeven. U kunt kiezen uit een groot aantal kleurtinten, en de kleur selecteren die uw stemming of inrichting weergeeft.
3.4
van 5
11
Reviews & awards
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Radiosveglia
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Radiosveglia
ISD55
19/11/2012
Nederland
Leuke en goed werkende wekker.
Leuke design wekker. Prettige verschillende kleuren te gebruiken. Jammer, dat er geen instelling is, dat je wakker kan worden met gebruik van ingesteld licht en geluid. Deze alleen te gebruiken is, om in via ontspannend licht in te slapen o.i.d. Verder prima product met fijne verlichting van de tijd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio
mich
16/06/2013
België
Excellent achat
Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJH5100 Clock Radio