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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
AJ4200/12
Niet meer leverbaar
Kan ik apparaten op de klok aansluiten om naar muziek te luisteren?
Kan ik mijn iPod of iPhone opladen met mijn Philips-klokradio?
Ik kan mijn mobiele telefoon niet opladen met dit Philips-apparaat.
Ik kan mijn USB-apparaat niet opladen met mijn Philips klok.
Hoe vaak wordt het alarm op de Philips-klok herhaald?
Voorkeuzezenders opslaan op mijn Philips-klokradio.
Hoe kan ik het alarm van mijn Philips AJ4200 uitzetten?
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