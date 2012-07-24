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Niet meer leverbaar
AJ4200/12
Uw mobieltje opladen terwijl u slaapt
Deze Philips-klokradio wekt u niet alleen met uw favoriete radiostation, maar laadt ook uw mobiele telefoon op terwijl u slaapt. Met dubbel alarm voor werkdagen en het weekend en een groot, eenvoudig af te lezen LCD-scherm.
Mobiele telefoon/USB-apparaat opladen
Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
De geïntegreerde opbergruimte voor de aansluitpluggen van uw oplader zorgt ervoor dat de pluggen veilig en netjes worden opgeborgen. De oplader wordt geleverd met grote en kleine pluggen voor verschillende modellen mobiele telefoons en een aansluiting voor mini-USB-apparaten.
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3.1
van 5
7
Reviews & awards
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Digital tuning clock radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Digital tuning clock radio
Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Datum gebruik 2019-08-23
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Datum gebruik 2019-08-23
GuyL
09/10/2011
Nederland
Strakke wekkerradio met dual time wekker
Strak design met zwart/wit display Instellingen redelijk intuitief Voorkeuze toets voor zenders Oplaadmogelijkheid GSM Radio blijft na wekken slechts 30 minuten aan, niet instelbaar Redelijke tot matige ontvangst
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ4200 Klokradio met digitale tuner