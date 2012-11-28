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Niet meer leverbaar

X-tremeVision G-forceTrillingsbestendigheid tot 10 G

9006XVGB1

3.8
| (257) Reviews & awards
Geniet van krachtige nieuwe prestaties
Philips X-tremeVision G-force HB4-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij de extra helderheid en de superieure lichtbundel. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.
Bekijk alle voordelen

Tot 130% helderder licht

Geniet van krachtige nieuwe prestaties

  • Type lamp: HB4

  • 12 V, 51W

  • Tot 10 G trillingsbestendig getest

  • Tot 130% meer helderheid

  • Aantal lampen: 1

Verder zien en sneller reageren met meer helderheid

Perfecte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.

Een zeer heldere lamp voor een uitstekende lichtopbrengst

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.

Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

Het heldere witte licht tot 3350 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating-technologie van Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

257

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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