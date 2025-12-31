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Niet meer leverbaar
9006PRB1
Type lamp: HB4
Verpakking van 1
12 V, 55W
Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. De Vision-lampen produceren een langere lichtbundel voor meer veiligheid en comfort. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.
Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element in de veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen. Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid op de weg om ongelukken te voorkomen door de algehele zichtbaarheid en wegverlichting te verbeteren.
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
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